Chinas Regierung hat einen weiteren Schlüsselposten für die Wirtschaftspolitik neu besetzt: Wie die Zeitung „China Daily“ am Samstag berichtete, wurde Guo Shuqing zum neuen Chef der Bankenaufsicht berufen. Sein Vorgänger, der 65-Jährige Shang Fulin, scheidet aus Altersgründen aus.

Die Personalie ist bereits der dritte Wechsel eines hochrangigen Wirtschaftsfunktionärs, der innerhalb von 24 Stunden bekannt wurde. Am Freitag berichteten Staatsmedien, dass He Lifeng neuer Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission werden soll. Das Handelsministerium soll künftig vom bisherigen Vize-Handelsminister Zhong Shan geleitet werden. Kommentatoren werten die Berufung vom Guo Shuqing als Zeichen, dass Peking notwendige Reformen des mit hohen Schulden beladenen Bankensektors vorantreiben will. Der 62-Jährige war bisher Gouverneur der ostchinesischen Provinz Shangong, gilt aber nach Stationen bei Staatsbanken und als Chef der Börsenkomission als Finanz-Fachmann.