Das geht aus vertraulichen Papieren der deutschen Bankenaufsicht hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Bei einem Ausfall der HSH sei „mit unmittelbaren und breiten Auswirkungen für Sparkassen in allen deutschen Verbänden und deren Kunden zu rechnen“, heißt es in der Analyse der Aufseher. Neben den Sparkassen in Schleswig-Holstein, die mit rund fünf Prozent an der HSH beteiligt sind, wären demnach „gerade auch Sparkassen in Ost-und Süddeutschland durch Verlust ihrer Einlagen oder Verlust des Vertrauens ihrer Retail-Kunden stark betroffen.“

Für den Fall einer Abwicklung rechnen die Aufseher zudem mit schwerwiegenden Folgen für den gesamten Sparkassen-Verbund. „Durch die Anwendung jeglicher Abwicklungsinstrumente würde eine „Nicht-Leistungsfähigkeit“ der Institutssicherung der Landesbanken bzw. der Sparkassen evident“, heißt es in dem vertraulichen Papier. Dadurch könnten sich negative Auswirkungen auf die Ratings der Landesbanken und Sparkassen ergeben. Zudem könnte die Abwicklung zu „einem Entzug der Nullgewichtung für verbundsinterne Forderungen führen“, was „erheblichen Rekapitalisierungsbedarf“ bei den Mitgliedern des Haftungsverbundes auslösen würde. Bisher müssen Sparkassen Forderungen an Landesbanken nicht mit Eigenkapital unterlegen.