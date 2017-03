Ein Blick auf die regionale Auswertung zeigt, dass die Deutsche Bank vor allem in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum hat Federn lassen müssen. Im europäischen Investmentbanking teilt sich das Geldhaus nun mit Goldman Sachs Rang zwei. Die Spitzenposition im europäischen Anleihe- und Rohstoffhandel musste das Institut aber an JP Morgan abgeben. Auch im klassischen Investmentbanking, der Beratung von Kunden in Finanzierungsfragen, der Platzierung von Aktien und Anleihen sowie der Fusionsberatung, rutschte die Deutsche Bank sogar aus den Top 6. Auf den Spitzenrängen tummeln sich dort ebenfalls vor allem US-Institute.

Vor allem JP Morgan spielt mittlerweile seine Größenvorteile voll aus, um auch weltweit zu expandieren: In Europa und Asien zählte die US-Großbank zu denjenigen Instituten, die sich am stärksten haben verbessern können. Dagegen hatte die Deutsche Bank vor allem in den USA und in Asien Marktanteile verloren.