ARCHIV - Dunkle Wolken sind am 20.05.2015 über der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main (Hessen) aufgezogen. (zu dpa «Drittes Verlustjahr in Folge: Trendwende für Deutsche Bank 2018?» vom 28.01.2018) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++