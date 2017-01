Die Bank hatte bereits im Dezember eine Reihe von Belastungen bekannt gegeben, die das Nettoergebnis schmälern werden. Zu den damals angekündigten Sonderaufwendungen in Höhe von 12,2 Milliarden Euro sei nun eine weitere Milliarde hinzu gekommen, hieß es. Ohne Sondereffekte hätte die Bank nach eigenen Angaben schwarze Zahlen geschrieben.

Milliardenschwere Abschreibungen haben die italienische Großbank Unicredit im Geschäftsjahr 2016 tief in die Verlustzone gerissen. Wie die Bank mitteilte, wird 2016 unter dem Strich nach ersten Berechnungen ein Fehlbetrag in Höhe von 11,8 Milliarden Euro stehen.

Unicredit hatte zuvor angekündigt, von ihrer deutschen Tochter Hypovereinsbank 3 Milliarden Euro in Form einer Sonderdividende abzuziehen. Die Jahresbilanz will Unicredit am 9. Februar vorlegen.