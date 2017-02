Am liebsten verreisen die Deutschen mit Freunden und Bekannten. Sechs von zehn Reisenden gaben an, mit den Liebsten in den Urlaub zu fahren. Jeder Fünfte verreist laut Umfrage auch gerne alleine – aber nur, wenn er jederzeit sein Smartphone bei sich haben kann.

Meier‘s Weltreisen kann sich aber auch über die Bewertung derjenigen freuen, die noch nicht mit diesem Reiseanbieter im Urlaub waren. Die Bewertung fällt mit +17 Punkten erwartungsgemäß deutlich geringer aus als die der Kunden – doch vor dem Hintergrund, dass sie ausschließlich von Nichtkunden abgegeben wurde, ist das eine erstaunlich gute Bewertung. Zum Vergleich: Die sehr beliebten Marken Nivea und dm erhalten von Nichtkunden +15 bzw. +10 Punkte.

Andere Touristikmarken werden von ihren jeweiligen Nichtkunden ebenfalls gut bewertet. TUI, Thomas Cook und Berge & Meer liegen alle zwischen +15 und +17 Punkten.

Verbraucher würden sich am ehesten für booking.com entscheiden

Auffällig sind die Beliebtheitswerte mancher Online-Reiseportale, wie holidaycheck.de und auch booking.com. Das auf Städtereisen spezialisierte Reiseportal hat sich besonders in der entsprechenden Zielgruppe gut positioniert. Anfang 2016 gaben 25 Prozent aller Städtereisen-Liebhaber an, booking.com als Reisebuchungsplattform in Erwägung zu ziehen. Seit Weihnachten 2016 sind es im Schnitt 31 Prozent. Auch das Markenimage, am besten dargestellt durch den Index-Wert, ist in dieser Zeit von +16 auf heute +22 Punkte deutlich gestiegen. Die Werbewahrnehmung ist dagegen seit Mitte 2016 gesunken. Booking.com hat es also anscheinend geschafft, einen guten und nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Sie ist zurzeit (vor TUI und Neckermann) auch die Marke, für die sich die Deutschen derzeit am ehesten entscheiden würden, wenn es darum geht, ein Reiseunternehmen auszuwählen.