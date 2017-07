McCall hatte Easyjet seit 2010 auf einen europaweiten Wachstumskurs geführt. Während ihrer sieben Jahre an der Spitze der Fluggesellschaft habe sie dazu beigetragen, mehr Kunden zu gewinnen und deren Verbundenheit mit der Marke zu festigen, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Dies habe sich auch positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt.

Die Chefin der Billigfluggesellschaft Easyjet , Carolyn McCall, wechselt an die Spitze des britischen Privatsenders ITV . Sie werde die Nachfolgerin des bereits zurückgetretenen Adam Crozier und übernehme den Job im Januar, teilte ITV am Montag mit. McCall hatte für die Guardian Media Group gearbeitet, bevor sie 2010 zu Easyjet wechselte.

Seit dem Votum der Briten für den Austritt des Landes aus der EU muss der Billigflieger aber um seine Verkehrsrechte in der Europäischen Union bangen. Um auch nach dem Austritt Großbritanniens Flüge zwischen Städten innerhalb der EU anbieten zu können, hat das Unternehmen gerade eine zusätzliche Luftverkehrslizenz in Österreich beantragt. Die Airline werde in Wien einen neuen Ableger stationieren, der eine österreichische Fluglizenz erhalten solle, hatte Easyjet am Freitag mitgeteilt.