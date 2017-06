Peter Fey, Branchenexperte beim Beratungsunternehmen Wieselhuber & Partner, findet diese These gewagt: „Das wäre ein extrem großer Schritt.“ Dass es zu einer weiteren Marktkonzentration kommen wird, glaubt Fey aber auch. Denn die Branche hat mehrere Probleme am Hals. Eine wachsende politische Unsicherheit, die mit einer abnehmenden Reisefreudigkeit der Leute einhergeht. Eine fortschreitende Digitalisierung, mit der sich die Mietkosten so einfach wie nie vergleichen lassen, was den Preiskampf weiter befeuert. Ständig neue Anbieter, die mit noch innovativeren Mobilitätskonzepten aufwarten.