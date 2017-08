Der US-Süßwarenriese Mondelez tauscht seine Konzernspitze aus. Im November wird Vorstandschefin Irene Rosenfeld von Dirk van de Put abgelöst, der bislang den kanadischen Tiefkühl-Spezialisten McCain leitet. Rosenfeld werde sich zunächst vom Chefposten zurückziehen, dann in den Verwaltungsrat wechseln und Ende März 2018 ganz aufhören, teilte der Milka- und Oreo-Hersteller am Mittwoch mit. Die 64-Jährige hatte das Spitzenamt 2007 übernommen und stand zuletzt bei einigen Aktionären in der Kritik. Van de Put war sechs Jahre bei McCain, wo er die Geschäfte kräftig ankurbelte. Zuvor arbeitete er für Novartis, Coca-Cola, Danone und Mars. Im zweiten Quartal schrumpfte der Umsatz von Mondelez verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf knapp sechs Milliarden Dollar.