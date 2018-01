Der Ryanair-Warnstreik am Freitag vor Weihnachten sorgte für Flugverspätungen. Jetzt sind sowohl Ryanair selbst als auch die Piloten bereit, wieder miteinander zu reden. Eine Delegation des Unternehmens werde am Freitagnachmittag in Frankfurt erwartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag.

Ein erstes Gespräch in Dublin war an der Zusammensetzung der angereisten VC-Verhandlungsgruppe gescheitert. Ryanair wollte nicht mit zwei Piloten sprechen, die sich in Arbeitsprozessen mit der Gesellschaft befinden. Die VC hatte daraufhin einen vierstündigen Warnstreik am Freitag vor Weihnachten organisiert, der aber nur zu Flugverspätungen und nicht zu Ausfällen führte.