Eigentlich sind die drei Buchstaben, die den Hauptstadtflughafen kennzeichnen, irreführend. Wenn der BER irgendwann mal eröffnet, dann wird er deutlich zu klein sein für die Hauptstadt, die jedes Jahr Scharen an Touristen anlockt. Im vergangenen Jahr fertigten die Berliner Flughafen fast 33 Millionen Reisende ab. Der BER hat aber nur ein Fassungsvermögen von etwa 25 Millionen. Eigentlich müsste der BER wohl BERchen heißen.

Wenn er denn überhaupt einmal eröffnet. So sehr man sich an die Hiobsbotschaften gewöhnt hat, so tragisch sind die Folgen. Eigentlich sollte der BER dieses Jahr eröffnen. Dafür hatte man den Manager Karsten Mühlenfeld vor zwei Jahren zur Flughafengesellschaft geholt. Doch Mühlenfeld ist inzwischen Geschichte. Neuer Chef ist der Beamte Engelbert Lütke Daldrup, also die rechte Hand von Berlins Oberbürgermeister Michael Müller (SPD). Und Daldrup will sich für einen neuen Fahrplan erst einmal bis Sommer Zeit lassen. Es kommt ja jetzt auch nicht mehr auf den ein oder anderen Monat an.