 Rickmers-Anlegern drohen Einschnitte

Die angeschlagene Großreederei Rickmers will ihre 275 Millionen Euro schwere Anleihe restrukturieren, berichtet die WirtschaftsWoche. Demnach will das Hamburger Unternehmen kurzfristig zu einer Versammlung seiner Anleihegläubiger einladen, um auf diesem Weg Einschnitte durchzusetzen, heißt es in Finanz- und Branchenkreisen.

An der Börse wird die Anleihe derzeit nur zu rund 8,5 Prozent des Nominalwerts gehandelt. Mitte Juni wäre die nächste Zinszahlung von rund 25 Millionen Euro an die Anleiheinvestoren fällig. Noch zuvor, am 30. April, will die Hamburger Reederei ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen.