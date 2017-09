Zum anderen funktioniert das Low-Cost-Carrier-Konzept auf der Langstrecke nicht so gut: Die Personalkosten sind etwas niedriger, wegen der Konzentration auf einen Flugzeugtyp auch die Wartungskosten. Die größten Einsparungen – Kerosin kostet für alle gleich viel (oder wenig) – erzielt O'Leary aber mit den Flughäfen, die er anfliegt. An kleineren Regionalflughäfen genießt Ryanair einen Sonderstatus, zahlt niedrigere Gebühren als an den großen Airports, oft sind die Flieger nach keinen 30 Minuten wieder in der Luft.

Die schnelle Abfertigung fällt bei einem zehnstündigen Transatlantikflug aber deutlich weniger ins Gewicht als bei einem zweistündigen Flug innerhalb Europas. Und Langstreckenflüge finden nicht ohne Grund größtenteils zwischen großen Drehkreuzen statt – die meisten Passagiere steigen nur um und benötigen Zu- oder Abbringer-Flüge. Fliegt Ryanair nicht von Düsseldorf nach JFK, sondern von Weeze zum Lehigh Valley International Airport nahe Allentown, Pennsylvania, zieht das vielleicht einige Urlauber mit kleinem Budget an. Den New-York-Urlauber oder vor allem kurzfristig buchende Geschäftsreisende, die auch höhere Preise zahlen, kann man so kaum locken.