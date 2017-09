Was will Ryanair-Chef Michael O'Leary mit 90 Alitalia-Flugzeugen?

Ryanair-Chef Michael O'Leary hat kein Interesse mehr an Air Berlin. Der Blick des umtriebigen Managers richtet sich jetzt nach Italien – eine Teil-Übernahme von Alitalia wäre aber ein großer Strategiewechsel.

Das war deutlich. „Wir mischen uns nicht in dieses Verfahren ein, weil es ein abgekartetes Spiel ist.“ Mit diesen Worten hatte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch sein Interesse an einer Teil-Übernahme von Air Berlin zurückgezogen. Er wagt nicht einmal den Anlauf. Weil es sich um ein „offensichtliches Komplott“ von Regierung, Lufthansa und Air Berlin handle. O'Learys Meinung: Air Berlin, oder zumindest die attraktiven Teile, gehen ohnehin an die Lufthansa. Diese Ansicht hat der Ire auch bei einem weiteren Auftritt untermauert – und gleich über ein neues Übernahmeziel geredet. Bei der ebenfalls insolventen Alitalia rechnet sich O'Leary bessere Chancen aus.

„Wir werden für insgesamt 90 Flugzeuge von Alitalia einschließlich ihrer Piloten und Streckenrechte ein Gebot abgeben“, kündigte der Ryanair-Chef bei einer Veranstaltung in London an. Als „besonders attraktiv“ bezeichnete er das Langstreckengeschäft nach Nordamerika. Das berge noch „Potenzial für starkes Wachstum“.

Umsatz der Fluggesellschaften abseits des Ticketverkaufs Ryanair 1587 Millionen Euro Angaben jeweils für 2015 ohne Vielfliegerprogramm. Quelle: IdeaWorks, Unternehmensangaben, teilweise geschätzt

Air-France-KLM 850 Millionen Euro

Lufthansa 800 Millionen Euro

Wizzair 534 Millionen Euro

British Airways 250 Millionen Euro

Easyjet 82 Millionen Euro

Insgesamt tragen derzeit rund 120 Flugzeuge das grün-rote Alitalia-Logo. Die Italiener fliegen in den USA unter anderem New York City, Miami und Los Angeles an. Die Nordamerika-Routen sind begehrt – dem Vernehmen nach hat die Lufthansa ein starkes Interesse, die US-Flüge von Air Berlin von Düsseldorf und Tegel aus zu übernehmen. Und da kommt O'Leary wohl nicht zum Zug. Deshalb Alitalia. Strategiewechsel bei Ryanair? Doch die Interessensbekundung verwundert zugleich. Der Plan kommt einem fundamentalen Strategiewechsel gleich – und das sogar in doppelter Hinsicht. In der Vergangenheit ist Ryanair organisch gewachsen und eben nicht durch große Übernahmen. Das hatte O'Leary nur bei dem irischen Konkurrenten Aer Lingus inklusive deren Langstreckenverbindungen versucht – und scheiterte prompt an den Wettbewerbshütern. Aer Lingus ist inzwischen Teil von IAG. Eine Übernahme von 90 Flugzeugen ist in der Luftfahrtbranche keine Kleinigkeit. Zumal die Art der Flugzeuge nicht zur aktuellen Ryanair-Ausrichtung passt. Die gesamte Flotte der Iren besteht aus einem einzigen Flugzeugtyp – der Boeing 737-800. Das ist ein zentraler Punkt in der Strategie O'Learys: Das gesamte Personal – Piloten, Kabinenbesatzung, Techniker – müssen nur auf einen Flugzeugtyp trainiert und zugelassen werden. Das senkt nicht nur die Schulungskosten, sondern erhöht auch die Flexibilität – jeder Mitarbeiter kann in und an jedem Flieger in der Flotte arbeiten. Und bestellt man nur Ersatzteile für einen Typ, sind die Kosten niedriger.

Alitalia hat aber keine einzige 737-800 in der Flotte. Die Mittelstrecken bedienen die Italiener mit unterschiedlichen Varianten der A320-Familie von Airbus, bei Regionalflügen kommen zwei unterschiedliche Modelle des brasilianischen Herstellers Embraer zum Einsatz. Und die Langstreckenflotte besteht aus mehreren Exemplaren des Airbus A330-200 und der Boeing 777-200ER. Also nichts, mit dem Ryanair etwas anfangen kann. Die Flexibilität ist einer der großen Vorteile des Ryanair-Konzepts. Droht eine Maschine auszufallen, kann einfach gleichwertiger Ersatz bereitgestellt werden. Fällt aber eine Boeing 737 aus und es steht in der Flotte nur ein Airbus A320 als Ersatz bereit, können Besatzung und Passagiere nicht 1:1 in den neuen Flieger wechseln. Immerhin, so kündigte O'Leary gleich mit an, werde Ryanair die auf die Airbus angelernten Alitalia-Techniker weiterbeschäftigen.

Standard-Sitzabstände ausgewählter Fluglinien (Kurzstrecke) Iberia Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 71,1 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Tap Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 71,1 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm

British Airways Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 73,7 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Air Berlin Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 73,7 cm Breite zwischen Armlehnen: 45 cm

Easyjet Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 73,7 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm

Germanwings Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 73,7 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm

Austrian Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Condor Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

KLM Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Brussels Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 44,5 cm

Eurowings Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm

Lufthansa Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 76,2 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm

Swiss Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 78,7 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Ryanair Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 81,3 cm Breite zwischen Armlehnen: 43,2 cm

Air France Abstand von einem Punkt eines Sitzes zum gleichen Punkt am Sitz dahinter: 81,3 cm Breite zwischen Armlehnen: 45,7 cm