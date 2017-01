Ihre Stiftung arbeitet für die Völkerverständigung. Was können Sie tun, damit der Schüleraustausch mit den USA wieder in Gang kommt?

Ziel von Völkerverständigung ist, sich besser zu verstehen, indem man sich besser kennenlernt. Dazu wollen wir natürlich auch in schwierigen Zeiten beitragen. Dazu sind unsere Pendants in den USA, wie zum Beispiel Education USA, auch bereit. Sie kommen gerne zu unseren Messen und halten Vorträge. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich reagieren, wenn sich das Interesse der jungen Leute auf andere Regionen verschiebt. Wir müssen für diese Länder mehr Informationen bereitstellen.