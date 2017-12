 BIU stellt bundesweit erste Studie zur Games-Branche vor

Die Games-Branche in Deutschland hat 2015 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro generiert und übertrifft damit sowohl die Musikindustrie (1,55 Milliarden Euro) als auch die Film-Wirtschaft (1,17 Milliarden Euro) deutlich. Trotz des starken wirtschaftlichen und kulturellen Potenzials stehe die Branche jedoch vor großen Herausforderungen, sich auf dem international umkämpften Markt durchzusetzen, hieß es am Freitag in Berlin bei der Vorstellung der ersten bundesweiten Studie zur Games-Industrie in Deutschland. Der Branchenverband BIU verwies erneut auf die Bedeutung und das hohe kreative wie auch wirtschaftliche Potenzial der Branche.

Aktuell gibt es demnach rund 14.000 Beschäftigte im Kernmarkt - mit weitgehend soliden Beschäftigungsverhältnissen, sagte Jörg Müller Lietzenkow von der Hamburg Media School. 64 Prozent von ihnen arbeiten in Vollzeit. Im Vergleich mit anderen Kreativ-Branchen liegt der Anteil des Eigeninvestments bei den Firmen mit 63 Prozent relativ hoch. Viele Firmen gingen für die Finanzierung der Produktion neuer Spiele hohe Risiken ein und investierten eigenes Kapital und Kredite, um die Produktion neuer Spiele zu ermöglichen.