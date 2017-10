Während die Air Berlin -Tochtergesellschaft Leisure Cargo mit der Zeitfracht-Gruppe mittlerweile einen Käufer gefunden hat und über die Auffanggesellschaft für Angestellte öffentlich diskutiert wird , waren Informationen zu den Verhandlungen über die Passagierflieger allerdings rar. Immerhin: In die Gespräche kommt offenbar etwas Bewegung. "Air Berlin verhandelt derzeit mit zwei Bietern, mit Easyjet und Condor", sagte eine mit der Situation vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das Rennen ist völlig offen."

Eigentlich wollte die Chefin der britischen Billigfluglinie Easyjet spätestens am vergangenen Freitag einen großen Teil der verbliebenen 50 Air-Berlin-Jets übernehmen, die Spohr übrig gelassen hatte. Doch bislang können sich McCalls Team und die Air-Berlin-Insolvenzverwalter nicht einigen.

Was das konkret bedeutet, ist unklar. Offiziell schweigen die Parteien weiter. Allerdings deutet sich an, dass Easyjet nicht mehr - wie einst kolportiert - an mehr als 30 Fliegern interessiert ist. Hinter den Kulissen geht es laut Insidern höchstens noch um eine Übernahme von bis zu 25 Jets. Heißt: Easyjet könnte auch weniger Flieger übernehmen.

Diese Zurückhaltung oder gar ein Scheitern der Verhandlung kämen für Lufthansa extrem ungelegen. Weniger oder gar keine Jets für die britische Konkurrenz bedeutet weniger Wettbewerb – und damit härtere Auflagen durch die Kartellbehörden.

Die Aufseher dürften Lufthansa-Boss Spohr dann vor eine schmerzhafte Wahl stellen: Entweder er nimmt weniger Jets von Air Berlin, als er bislang wollte. Dann würde er notgedrungen mehr Raum für andere Wettbewerber wie Ryanair lassen und müsste mit vermehrten Preiskämpfen rechnen. Oder Spohr nimmt die 81 und sorgt selbst für mehr Konkurrenz, indem er eigenhändig Wettbewerber vor allem nach Düsseldorf und Berlin lockt.