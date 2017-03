Der Energiekonzern RWE will nach einem Rekordverlust im laufenden Jahr operativ erstmals wieder zulegen und setzt dabei auch auf die Beteiligung an seiner Ökostromtochter Innogy. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2017 bei 5,4 bis 5,7 Milliarden Euro nach 5,4 Milliarden 2016 liegen, wie der Versorger am Dienstag mitteilte.

Nach dem erneuten Ausfall der Dividende für Stammaktionäre strebe der Konzern für 2017 eine Ausschüttung von 50 Cent je Aktie an. In den Folgejahren solle sie mindestens genauso hoch sein. RWE hatte bereits im Februar für 2016 nach Abschreibungen auf seine Kohle- und Gaskraftwerke einen Nettoverlust von 5,7 Milliarden Euro vorgelegt.