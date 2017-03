Der Windanlagenbauer Senvion schließt Standorte und streicht hunderte Stellen. Auf Basis von Vollzeitstellen werde es zu einer Reduzierung von etwa 660 Mitarbeitern vor allem in Deutschland kommen, teilte der Konzern am Montag mit. Zudem sollen Teile der Produktion verlagert und drei Betriebsstätten in Norddeutschland geschlossen werden. Die Einsparungen bezifferte der Vorstand mit 40 Millionen Euro im Jahr. Angaben zu den Umstrukturierungskosten machte er nicht. "Der Stellenabbau ist leider unvermeidlich, um das Unternehmen als Ganzes mit seinen dann rund 4100 Arbeitsplätzen zukunftsfähig zu erhalten", sagte Vorstandschef Jürgen Geißinger. Senvion reagiere damit auf ein schwieriges Marktumfeld geprägt von starkem Preisdruck und einer Verschiebung der Absatzmärkte in Richtung der Wachstumsregionen Südamerika und Asien.

Für 2016 hatte der Vorstand einen Umsatz von 2,25 bis 2,3 Milliarden Euro avisiert und eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von etwa 9,5 Prozent. Das wäre im besten Falle ein Betriebsgewinn (Ebitda) von rund 218 Millionen Euro. 2015 erzielte Senvion nach eigenen Angaben pro forma ein Ebitda von 210,4 Millionen Euro.