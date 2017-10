BerlinAir Berlin und mehrere Bundesländer basteln mit Hochdruck an einer Auffanglösung für tausende Mitarbeiter der insolventen Fluglinie. Für eine Transfergesellschaft werde wohl ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag benötigt, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch. Hier sei Eile geboten. Entscheidend sei, wie viele Beschäftigte in die Einrichtung zur Vermittlung und Qualifizierung wechseln würden. Dies wiederum hänge davon ab, ob man sich in den laufenden Gesprächen mit Easyjet einige. Der britische Billigflieger verhandelt derzeit über die Übernahme von 25 Maschinen in Berlin-Tegel.

Air Berlin hat in einem Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller signalisiert, dass man sich anders als bisher nun doch an der Finanzierung einer solchen Auffanglösung beteiligen könnte. Dies dürfte nun den Stein ins Rollen bringen, dass es gelingt. Verdi begrüßte den Schritt der Airline und wiederholte die Forderung, auch Lufthansa und weitere Erwerber wie Easyjet müssten einen Beitrag leisten. Ein Sprecher von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries schlug in die gleiche Kerbe: „Wir ermutigen alle, die nicht dabei sind und noch keine Bereitschaft bekundet haben, sich gerne da einzubringen.“