Paris, LondonInmitten der Neuordnung der Luftfahrtbranche profitieren die Fluggesellschaften in Europa von der Rückkehr vieler Touristen und den steigenden Ticketpreisen. Air France-KLM verdiente im Sommer nach Angaben vom Freitag deutlich mehr als vor Jahresfrist und stellt sich auf ein gutes Schlussquartal ein. Auch die British-Airways-Mutter IAG blickt optimistisch in die Zukunft. In den Jahren bis 2022 solle der Gewinn bei jährlich 6,5 Milliarden Euro liegen, ein Fünftel mehr als in den fünf Jahren bis 2020, wie das Unternehmen mitteilte.

Air France steigerte das Ergebnis im dritten Quartal um 38,7 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro, mehr als von Reuters befragte Analysten vorhergesagt hatten. Vor allem Langstreckenflüge kamen gut an. Der Umsatz je Sitzkilometer stieg um 4,1 Prozent. Auch im Oktober sei es gut gelaufen, sagte Finanzchef Frederic Gagey. „Die Buchungen für November und Dezember liegen über denen des vergangenen Jahres.“