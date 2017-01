Butlers wurde 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel in Köln gegründet und zählte sich selbst bislang zu den Marktführern im Bereich Wohnaccessoires. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1.000 Mitarbeiter in über 100 Filialen in Deutschland, Österreich, Großbritannien und der Schweiz. Der Jahresumsatz der Butlers-Gruppe lag zuletzt bei rund 95 Millionen Euro. Sitz des Unternehmens ist Köln.