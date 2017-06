Wird der Online-Handel daran etwas ändern? Immerhin prescht der amerikanische Versandgigant Amazon in den Markt vor. Erst vor wenigen Wochen wurde zudem bekannt, dass der US-Konzern zum Jahreswechsel europaweit ein Basis-Sortiment an Drogerie-Eigenmarken einführen will. Neben Windeln und anderen Hygienepapier-Artikeln sei auch von Babynahrung und Körperpflege-Produkten die Rede, berichtete die „Lebensmittelzeitung“. Vorangetrieben werden solle die Offensive von einem Amazon-Team in Luxemburg.