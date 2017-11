FrankfurtDas Amtsgericht Charlottenburg hat wenige Tage nach dem Ende des Flugbetriebs der Air Berlin die Insolvenzverfahren über die einzelnen Gesellschaften der Pleite-Airline eröffnet. Das Gericht habe Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Die zweitgrößte deutsche Airline hatte am 27. Oktober den Betrieb eingestellt, nachdem Mitte August mangels weiterer Finanzspritzen vom Großaktionär Etihad Airways die Pleite bei Gericht gemeldet werden musste.

Mit einem Überbrückungskredit vom Staat über 150 Millionen Euro im Rücken konnte sich das Unternehmen so lange in der Luft halten, bis für einen großen Teil des Flugbetriebs Kaufverträge mit der Lufthansa und dem britischen Billigflieger EasyJet geschlossen waren. Für einen Teil des Wartungsgeschäfts von Air Berlin fanden Insolvenzverwalter Carsten Flöther und der Air-Berlin-Generalbevollmächtigte Frank Kebekus die Bietergemeinschaft Zeitfracht/Nayak als neue Eigentümer.