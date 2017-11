 Alibaba setzt Rekordsumme von 25 Milliarden Dollar um

Alibaba hat bei seinem jährlichen Onlineshopping-Ereignis so viel umgesetzt wie noch nie und damit die Stellung als größtes Event seiner Art weltweit zementiert. Am sogenannten Singles' Day erlöste der chinesische Onlinehändler 25,3 Milliarden Dollar und stellt damit die einkaufsstärksten Tage in den USA in den Schatten. Der 24-stündige Einkaufsmarathon in China fällt jedes Jahr auf den 11. November. Dann bieten viele Online-Plattformen ihre Waren mit kräftigen Rabatten an. Der Tag dient auch als Barometer für die Stimmung unter Chinas Konsumenten. Allein in den ersten beiden Minuten betrug der Umsatz zwei Milliarden Dollar - angetrieben durch zahlreiche Vorbestellungen. Innerhalb einer Stunde erhöhten sich die Erlöse auf zehn Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr belief sich die Summe auf knapp 18 Milliarden Dollar, ebenfalls eine Bestmarke.