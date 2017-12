Düsseldorf, JohannesburgDie mutmaßlichen Bilanzfälschungen des deutsch-südafrikanischen Poco-Mutterkonzerns Steinhoff werden in Südafrika zum Politikum. Die Verantwortlichen von Steinhoff sollen Anfang kommenden Jahres vor dem Parlament erscheinen und Rechenschaft ablegen, wie es in einer Presseerklärung der Regierung Südafrikas hieß. Der Vorsitzende des Parlaments, Themba Godi, forderte darin die Ermittler auf, dringend die Sachverhalte um Steinhoff zu überprüfen. Das Ansehen des Landes stehe auf dem Spiel. Auch das südafrikanische Handelsministerium teilte mit, es wolle sich mit dem Fall beschäftigen.

Derweil griffen Anleger am Dienstag bei Steinhoff wieder zu. Die MDax-Aktie stieg den zweiten Tag infolge und kletterte um 32 Prozent auf 77 Cent. Nach dem Abgang des langjährigen Vorstandschefs Markus Jooste und dem Verdacht der Bilanzfälschungen hatten die Papiere in der vergangenen Woche 85 Prozent und damit 12,6 Milliarden Euro an Wert eingebüßt.