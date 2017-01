Eigentlich gilt Jan Bredack, Gründer des Berliner Vegan-Labels Veganz, als Kommunikationstalent in eigener Sache. Kaum jemand in der Veganszene kann die Idee der fleischlosen Ernährung so massentauglich erklären wie Bredack – gern garniert mit einem Mix aus persönlichen Erfahrungen und kühnen Visionen. "Für mich ist Vegan das neue Bio", verkündete Bredack vor knapp einem Jahr im Interview mit der WirtschaftsWoche, "die Leute rennen uns die Bude ein."

Schon damals hatte der Veganz-Frontmann aber auch durchblicken lassen, dass er beim Ausbau seiner Marke künftig eher auf Kooperationen mit Händlern wie Edeka und dm setzen will als auf eigene Läden. Schließlich sei es "kein Geheimnis, dass unsere Märkte Verluste schreiben", so Bredack vor einem Jahr. Nun hat sich die Lage des Filialgeschäfts zugespitzt – die Tochtergesellschaft Veganz Retail, in der sechs Veganz-Filialen außerhalb Berlins gebündelt waren, hat am 1. Dezember einen Insolvenzantrag gestellt.