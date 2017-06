Laut einer aktuellen Emnid-Umfrage der Bild am Sonntag wollen 61 Prozent der Deutschen, dass die Geschäfte mehr selbst entscheiden dürfen, ob sie sonntags aufmachen oder nicht. Ich finde es lieb von der Mehrheit der Deutschen, dass sie anderen nicht reinreden wollen, wann sie zu arbeiten haben.

39 Prozent hingegen wollen, dass Händler am Sonntag zuhause im Garten sitzen. Ein Freund von mir sagt auch: „Ich finde es so schön, wenn wenigstens einmal pro Woche die Innenstadt so schön ruhig ist.“ Ich sage: „Ja, da habe ich eine gute Nachricht für dich: Bald kannst du in allen deutschen Kleinstädten von Montag bis Sonntag in aller Ruhe durchs Zentrum laufen. Weil es gar keine Geschäfte mehr gibt.“