MünchenDer Tierfutter-Händler Zooplus nimmt sich kurz vor seiner ersten Umsatzmilliarde bereits deren Verdoppelung vor. Im Jahr 2020 sollten die Erlöse die Schwelle von zwei Milliarden Euro überschreiten, kündigte Europas größter Online-Anbieter von Heimtierbedarf am Donnerstag an.

Weil die Kosten für den Geschäftsausbau nicht so stark steigen wie die Einnahmen, wirtschaftet Zooplus unter dem Strich immer profitabler. Das Vorsteuerergebnis schoss nach Angaben vom Donnerstag um 40 Prozent auf 18 Millionen Euro in die Höhe. Dennoch stellt Vorstandschef bis auf weiteres Größe vor Gewinn: „Auch über das Jahr 2017 hinaus werden das Wachstum der Umsatzerlöse und der weitere Ausbau der Marktposition klare Priorität vor einer kurzfristigen Maximierung des Ergebnisses haben“, kündigte der Manager an.