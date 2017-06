Rückblickend waren es wohl vor allem die massiven Investitionen in die Atomkraft vor gut zehn Jahren, die den Abwärtstrend besiegelten. Spätestens seit der Katastrophe von Fukushima ist klar, dass die Nukleartechnik nicht die erhoffte Goldgrube ist, sondern ein Fass ohne Boden. Doch das allein reicht als Erklärung nicht aus. Ein Skandal um gefälschte Bilanzen legt vielmehr nahe, dass es sich um ein generelles Problem in der Unternehmenskultur handelt.

Seit 140 Jahren ist Toshiba auf dem Markt - und doch braucht der Traditionskonzern gerade dringend etwas Zeit. Ein paar Milliarden aus dem Verkauf der Computerchipsparte kämen da sehr gelegen. Ob sie ausreichen würden, um auch dauerhaft auf dem Markt zu bleiben, ist allerdings unklar. Zu lang ist die Liste der Pannen. Der Verlust von 950 Milliarden Yen (rund 7,6 Milliarden Euro) in dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr gibt einen deutlichen Eindruck vom Ernst der Lage.

Die Geschichte Toshibas ist eng mit dem Aufstieg Japans zur Industrienation verbunden. Anfangs waren es Telegrafen und Glühbirnen, später die ersten Mikrowellen und elektrischen Reiskocher des Landes, schließlich dann Laptops und Flash-Speicher, mit denen der Konzern aus Tokio Profit machte. Seit den 70er Jahren mischte Toshiba auch in der Atomkraft mit. Unter anderem baute das Unternehmen zwei der Reaktoren im Kraftwerk von Fukushima.

Der in finanziellen Schwierigkeiten steckende japanische Technologiekonzern Toshiba spaltet sein Geschäft mit Speicherchips ab. Dem stimmten die Aktionäre zu.

Im Jahr 2006 übernahmen die Japaner auch die amerikanische Nuklearsparte des Konkurrenten Westinghouse. Zu der Zeit schien Atomkraft nicht nur in den USA und in China, sondern geradezu weltweit eine blühende Zukunft zu haben. Den Preis von 5,4 Milliarden Dollar (nach heutigem Kurs 4,8 Milliarden Euro) bewerteten viele Experten allerdings schon damals als viel zu hoch. Und sie sollten am Ende recht behalten.

Schon vor dem Fukushima-Drama von 2011 gab es bei Toshiba Probleme mit dem Management. Ehemalige Mitarbeiter, darunter der pensionierte Nuklearexperte Muneo Morokuzu, beklagten in Interviews mit der Nachrichtenagentur AP einen Werteverfall. Während in den 70er Jahren unter den Mitarbeitern ein „Geist der Mitmenschlichkeit“ geherrscht habe, hätten die Chefs später zunehmend Geld veruntreut und sich etwa in teuren Firmenwagen herumfahren lassen. „Es ist problematisch, wenn die Grenze zwischen eigenem Geld und dem der Firma verschwimmt“, sagte Morokuzu. „Die Marke wurde beschädigt. Ich hoffe, Toshiba kriegt noch die Kurve.“