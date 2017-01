MiamiEin ranghoher VW-Mitarbeiter, der im Rahmen der Ermittlungen wegen des Abgas-Skandals um den Autobauer in den USA festgenommen wurde, hat Haftentlassung auf Kaution beantragt. Am Donnerstag war eine Anhörung des 48-Jährigen in Miami geplant. Der VW-Angestellte war am vergangenen Wochenende in den USA festgesetzt worden. Ihm und weiteren fünf VW-Vertretern wird in einer Anklageschrift vorgeworfen, gegenüber den Umweltbehörden gelogen oder Dateien mit Beweismitteln vernichtet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus, den 48-Jährigen inhaftiert zu lassen, bis der Fall aufgearbeitet ist. Es bestehe die Gefahr, dass er nach Deutschland fliehe. Die Anwälte des VW-Angestellten versicherten jedoch, der Mann bliebe in den USA, sollte er auf Kaution entlassen werden.