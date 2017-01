Beim Ausbau seines Streckennetzes setzt der Airbus -Großkunde Emirates vor allem auf Flugzeuge des Typs Boeing 777x. Der Konkurrent des Langstreckenjets A350 habe „mehr Reichweite und wird uns helfen, gewisse Märkte anzufliegen, die wir heute nicht nonstop bedienen können“, sagte Emirates-Vertriebschef Thierry Antinori der Deutschen Presse-Agentur. Im Blick hat die Staatslinie des Emirats Dubai unter anderem Mexiko-City. Er gehe davon aus, dass die 777x von Ende 2019 an im Einsatz sein werde, sagte Antinori am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Antinori machte deutlich, dass Emirates - anders als etwa die Lufthansa mit Eurowings - derzeit keine Billigplattform plant. „Wir beobachten, was mit Modellen wie Norwegian, Eurowings und dergleichen passiert“, sagte der frühere Lufthansa -Vertriebschef. Aber die Fluglinie setze weiter die Marke Emirates und werde um diese herum auch in Zukunft ein Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, das „wir als sehr wettbewerbsfähig erachten“.

Emirates plant zudem nach Antinoris Worten keine strategische Zusammenarbeit mit anderen Fluglinien in Europa. „Wenn aus irgendwelchen Gründen andere Airlines sich zusammenschließen, ändert sich nichts an unsrer Gesamtphilosophie: Organisches Wachstum mit eigenen Flugzeugen und Fokus auf dem, was Markt und Kunde brauchen.“ Die Emirates-Konkurrenten Lufthansa und Etihad feilen seit kurzem an einer Kooperation, die neben der gegenseitigen Vermarktung von Flügen dem Vernehmen nach auch Wartung und Bordverpflegung umfassen können.