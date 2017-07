Sollen Pharmakonzerne Staatsgelder erhalten?

Die Pharmabranche – mit so klangvollen Namen wie Pfizer Roche , Novartis oder Bayer – erzielt mit dem Verkauf von Medikamenten wunderbare Gewinnmargen. Zwischen 25 und 30 Prozent des Umsatzes bleiben in der Regel als Gewinn hängen. Damit zählen sie nicht unbedingt zu den hilfsbedürftigen Industrien.

In einem Gastkommentar für die WirtschaftsWoche regte Merck -Chef Oschmann, der gleichzeitig den europäischen Pharmaverband EFPIA führt, nun an, die Hersteller sollten für die Forschung an Antibiotika staatliche Gelder erhalten. Durch Antibiotika lassen sich Krankheiten wie Tuberkulose in den Griff bekommen. Doch immer häufiger bleiben die Mittel wirkungslos, die Zahl der Resistenzen nimmt zu. Die Entwicklung neuer Antibiotika, schreibt Oschmann, sei „wirtschaftlich betrachtet schwierig.“ Denn neuere Antibiotika dürften nur als „Mittel der letzten Reserve“ eingesetzt werden, wenn nichts anderes mehr hilft. Das ist schlecht für den Umsatz. „Denn weil sie ja gerade möglichst wenig eingesetzt werden sollen, bieten diese Wirkstoffe kaum Anreize für Unternehmen, das entsprechende finanzielle Entwicklungsprojekte auf sich zu nehmen“, so der Merck-Chef. Die Pharmaindustrie brauche daher „alternative Anreizmodelle“. Oschmann nennt zum Beispiel „öffentliche Zuschüsse für die Forschung oder eine einmalige Vergütung für die Entwicklung eines neuen Antibiotikums.“

Solche Vorschläge sind angesichts der hohen Gewinne in der Pharmaindustrie umstritten. Die Zeit für neue Antibiotika drängt jedoch. Ähnlich wie Oschmann äußerte sich am Wochenende Paul Stoffels, Entwicklungsvorstand des amerikanischen Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Die Forschung muss gefördert werden“, so Stoffels. Es gebe zwar bei Antibiotika einen großen medizinischen Bedarf, aber einen sehr kleinen Markt, da neue Antibiotika nur unter hohen Auflagen an Patienten abgegeben werden dürften. Ökonomisch rechne sich das für die Pharmaunternehmen nicht. „Die Frage ist, wie wir das aufteilen“, sagte Stoffels. Sowohl J&J als auch Merck engagieren sich stark gegen Krankheiten in Entwicklungsländern. J&J bei Ebola, Merck bei der tödlichen Wurmkrankheit Bilharziose.

Die Beam Alliance, ein Zusammenschluss kleiner und mittlerer Biotech-Unternehmen, die Antibiotika entwickeln, fordert unter anderem „den Zugang zu verfügbaren Finanzmitteln zu erleichtern, um einen Beitrag zur Wiederbelebung dieser Industrie zu leisten.“ Auf diese Weise, sagt Beam Alliance-Präsidentin Florence Sejourne, könnten die Unternehmen erfolgreich innovative Produkte zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen entwickeln.