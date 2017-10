Bayer muss vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto Rückschläge in der Agrarchemiesparte und im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln einstecken. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) insgesamt zwar um 4,1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Pharma- und Chemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Doch in der Agrarsparte schrumpfte der operative Gewinn um 3,5 Prozent, und bei den frei verkäuflichen Medikamenten ging er sogar um 16,5 Prozent zurück. Dagegen brummt weiter das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wie dem Gerinnungshemmer Xarelto. Das Leverkusener Unternehmen bekräftigte zudem seinen Plan, die Übernahme von Monsanto bis Anfang 2018 abschließen zu können.

"Das Geschäft mit unseren rezeptfreien Gesundheitsprodukten entwickelte sich erwartungsgemäß schwach", erklärte Konzernchef Werner Baumann. Vor allem in den USA lief es nicht rund. Dort brach beispielsweise der Umsatz mit dem Sonnenschutzmittel Coppertone um fast 45 Prozent ein, was Bayer auf einen anhaltend starken Wettbewerb im US-Markt zurückführte. In der Agrarsparte konnte Bayer niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte nicht durch geringere Ausgaben für Herstellung, Marketing und Vertrieb ausgleichen.