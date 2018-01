Datenpflege und Analyse kann für mittelständische Unternehmen schnell teuer werden. Das ist ein Ansatzpunkt von Siemens, das sich mit einem neuen Angebot als Software-Experte etablieren will.

Siemens will gemeinsam mit Mittelständlern einen gemeinsamen Standard für den Datenaustausch vernetzter Maschinen etablieren. Dazu habe der Münchner Konzern mit zunächst 18 großen Firmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau eine Nutzerorganisation gegründet, sagte Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.