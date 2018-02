Der Finanzinvestor Daniel Deistler organisiert sein künftiges Bierimperium. Deistler hat vor wenigen Wochen die schwächelnden Brauereien Diebels in Issum am Niederrhein und Hasseröder im ostdeutschen Wernigerode vom weltgrößten Braukonzern AB InBev übernommen. Der im Taunus lebende frühere Banker und Unternehmensberater hat dafür die im August 2016 in Berlin gegründete Vorratsgesellschaft Blitz B16–218 GmbH aktiviert und eine Zweitniederlassung an seiner Firmenadresse in Kronberg eintragen lassen.

Als Geschäftsführer holte er Thomas Buchholz, einen Exmanager aus der Autozuliefererindustrie. Buchholz bestätigte gegenüber der WirtschaftsWoche, dass die Blitz-GmbH umbenannt und als Holding-Gesellschaft für Deistlers Bierbeteiligungen in Erscheinung treten werde.