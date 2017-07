Der Industriedienstleister Bilfinger rechnet wegen hoher zusätzlicher Belastungen von rund 55 Millionen Euro mit Kratzern in seiner Gewinnrechnung. Bei Montage-Geschäften der US-Tochter Westcon hätten Verzögerungen zu Kostenüberschreitungen geführt, teilte der MDax-Konzern in Mannheim mit. Im Gesamtjahr 2017 rechnet der Konzern deshalb im laufenden Geschäft zwar nicht mit einem Verlust, aber auch nicht mehr mit einem positiven Ergebnis.

Für das Konzernergebnis kann Bilfinger die Belastung an anderer Stelle ausgleichen. Im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in der katarischen Hauptstadt Doha seien rund 60 Millionen Euro geflossen, die sich positiv auf das Ergebnis auswirkten, hieß es in Mannheim.