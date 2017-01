BerlinErdöl ist aus unserem Leben kaum noch wegzudenken. Der Rohstoff steckt in unzähligen Produkten unseres Alltags. Die Sohlen unserer Schuhe bestehen ebenso aus Erdöl wie Plastiktüten, Zahnbürsten oder Computertastaturen. Mit Ölkonzernen wie BP, Shell oder Exxon verbinden die meisten von uns aber vor allem eines: die Zapfsäule. Das hat einen guten Grund: Nirgendwo wird weltweit mehr Öl verbrannt als im Verkehrssektor. Mehr als 60 Prozent der weltweiten Ölnachfrage basiert darauf, dass unsere Autos mit Benzin und Diesel betankt werden und Flugzeuge mit Kerosin.

Tankstellen sind das Aushängeschild der Ölkonzerne. Der britische Multi BP geht zwar davon aus, dass das zunächst auch so bleiben wird. Denn das Wachstum der Ölnachfrage werde auch in den nächsten Jahren noch zu zwei Dritteln vom Transportsektor befeuert, schreiben die Analysten des Konzerns in ihrer alljährlichen langfristigen Energieprognose. Doch in dem Energy-Outlook, den BP am Mittwoch veröffentlichte, kündigt sich parallel eine Zeitenwende an.