Der Chemiekonzern BASF hat im vierten Quartal dank einer Erholung im Geschäft mit Basischemikalien beim Ergebnis wieder zugelegt. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen stieg um 15 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, wie das Ludwigshafener Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu trug auch seit langem einmal wieder das Öl- und Gasgeschäft bei. Analysten hatten im Schnitt 1,118 Milliarden Euro erwartet. BASF setzte 14,8 Milliarden Euro um, ein Plus von sieben Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Vorstandschef Kurt Bock ein deutliches Umsatzwachstum und einen leicht höheren operativen Gewinn vor Sondereinflüssen in Aussicht.