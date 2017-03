Der Autozulieferer Continental sieht sich dank robuster Finanzen gut gerüstet für steigende Investitionen in die Elektromobilität und neue Dienstleistungen. "Continental ist finanziell grundsolide und technologisch stark aufgestellt. Wir sind fit für die Zukunft", sagte Konzernchef Elmar Degenhart bei der Bilanzpräsentation. Das Umfeld werde zwar wirtschaftlich und politisch herausfordernder, der Start ins neue Jahr habe jedoch die selbst gesteckten Ziele für 2017 bestätigt. Im laufenden Jahr will der Dax-Konzern aus Hannover den Umsatz um sechs Prozent auf mehr als 43 Milliarden Euro steigern. Die bereinigte operative Rendite soll erneut über 10,5 Prozent liegen.

Im vergangenen Jahr kletterte der Aufwand für Forschung und Entwicklung um fast 15 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, wie Finanzvorstand Wolfgang Schäfer mitteilte. Grund dafür sei unter anderem ein höherer Bedarf an Software. Dem stünden jedoch geringere Investitionen in Anlagen und Maschinen gegenüber. "Die Vergangenheit zeigt, dass dies unsere Ergebnismargen in der Automotive Group nicht negativ beeinflusst und die resultierende Wertschöpfung steigt." Schäfer verwies zudem auf das dicke Liquiditätspolster von sechs Milliarden Euro. "Die zur Verfügung stehenden Mittel räumen uns Flexibilität und großes Reaktionsvermögen ein."