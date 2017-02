Bild vergrößern Audi steht wie die Mutter VW wegen der Manipulation von Dieselmotoren am Pranger. dpa Bild:

In der Abgasaffäre will der Volkswagen-Konzern nun durchgreifen: Nach dem Rausschuss von vier Ingenieuren will Audi nun auch Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Zudem werden Schadenersatzansprüche geprüft.