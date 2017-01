DüsseldorfLange hat Volkswagen nach einer Lösung gesucht, nun endlich ein erster kleiner Erfolg: Die US-Umweltbehörden EPA und Carb erlauben dem Wolfsburger Autobauer, bestimmte Diesel-Autos umzurüsten, damit sie die vorgeschriebenen Abgas-Standards erfüllen. Das teilten die Behörden am Freitag mit.

VW hat nun grünes Licht bekommen, rund 10.000 Autos zu reparieren. Dabei handelt es sich um die neuesten Fahrzeuge in dieser Gruppe. Das sind die Modelle VW Golf, Beetle, Jetta und Passat, sowie der Audi A3 – alle aus dem Baujahr 2015. Diese Gruppe, Generation 3 genannt, galt als am einfachsten zu reparieren, da es die neuesten Autos sind. Vom Diesel-Skandal in den USA sind Modelle aus den Jahren 2009 bis 2015 betroffen.

Wie viel Geld das den Wolfsburgern sparen wird, muss sich zeigen. Die betroffenen Autofahrer können sich aussuchen, ob sie ihr Auto reparieren lassen oder ob der Händler es zurückkaufen muss. In beiden Fällen bekommen die Autobesitzer – anders als in Deutschland – zudem mehrere Tausend Dollar Entschädigung.

Die EPA und ihre kalifornische Schwesterbehörde Carb haben sich lange mit der Genehmigung der Reparaturen Zeit gelassen. Sie wollten die Autos Langzeittests unterziehen, um sicherzugehen, dass die von VW vorgeschlagene Lösung auch auf Dauer die Abgaswerte innerhalb der vorgegebenen Grenzen halte.

Ob die restlichen Autos mit Zwei-Liter-Motoren auch repariert werden können, ist noch unklar. „Volkswagen arbeitet weiterhin eng mit EPA und Carb zusammen, um so schnell wie möglich eine Einigung für die Reparatur der weiteren betroffenen Zwei-Liter-Fahrzeuge zu erzielen“, teilte eine Sprecherin mit.

Offen ist auch die Frage, ob ein Großteil der betroffenen Diesel-Fahrzeuge mit den größeren Drei-Liter-Motoren repariert werden kann. Die Zeit drängt. Volkswagen wollte die offenen Fragen rund um den Diesel-Skandal noch unter der Obama-Regierung abschließen. Die ist noch bis zum 19. Januar im Amt. Danach übernimmt der Republikaner Donald Trump die Geschicke im Weißen Haus.

Für die zivilrechtliche Einigung, unter die auch die Reparaturen, Rückkäufe und Entschädigungszahlungen fallen, hatte Volkswagen gut 18 Milliarden Dollar gezahlt.

In der kommenden Woche könnte VW alle laufenden Verfahren beilegen, berichten US-Medien übereinstimmend. Der Autobauer muss sich mit dem Justizministerium noch über Strafzahlungen für das zivilrechtliche Verfahren einigen. Außerdem steht noch eine außergerichtliche Einigung über eine strafrechtliche Ermittlung an. Insgesamt könnte VW dafür weitere drei Milliarden Dollar zahlen müssen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.