Im Kontrollzentrum gab es Applaus für das Übungsmanöver, das die DFS im Rahmen ihres Drone Detection Days vorführte. Die deutschen Flughafenbetreiber im Publikum verfolgten das technische Spektakel jedoch mit skeptischen Blicken. Denn die Frage, ob sich die unbemannten Flugobjekte in der Praxis auch so einfach „abschießen“ lassen, treibt die Sicherheitsexperten der Flughäfen derzeit um. Und nicht nur sie fragen sich, wie gefährlich Drohnen sind, die im Nahbereich von Flughäfen aufsteigen.

Rund 60 Vorfälle mit Drohnen im Zusammenhang mit Flugzeugen zählte die DFS im vergangenen Jahr. Angesichts der Verkaufszahlen von Drohnen dürfte das Problem weiter zunehmen: Wurden 2016 in Deutschland 400.000 unbemannte Fluggeräte verkauft, dürfte deren Zahl in diesem Jahr laut Schätzungen auf rund 600.000 steigen. Zwar regelt die sogenannte Drohnenverordnung, was Hobbypiloten mit ihren fliegenden Kisten dürfen. Was zu tun ist, wenn die Piloten sich nicht an die Vorschriften halten, ist allerdings weitgehend unklar und treibt derzeit Polizei, Politik, Flughafenbetreiber und die Bundesnetzagentur um.