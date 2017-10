BangaloreDer US-Elektroautobauer Tesla verschiebt erneut die Präsentation seines Sattelzugs. Die Präsentation sei nun für den 16. November vorgesehen, teilte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag mit. Tesla hatte den Schritt ursprünglich für September angekündigt. Dann verschob das Unternehmen den Termin auf Ende Oktober. Tesla kämpft derzeit mit erheblichen Produktionsengpässen bei neuem Model 3. Zudem will Musk nach früheren Angaben in eineinhalb bis zwei Jahren einen Pickup präsentieren.