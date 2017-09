Kaum ein Tag ohne neue Turbulenzen bei der Stada . Die neuen Eigentümer, die Finanzinvestoren Bain und Cinven, machen Druck, um die Übernahme unter Dach und Fach zu bringen. Heute präsentieren sie – vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, was allerdings bloß eine Formsache ist – einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Nach Hartmut Retzlaff, Matthias Wiedenfels und Engelbert Tjeenk Willink den vierten innerhalb von 15 Monaten. Voraussichtlich zum Oktober übernimmt Ex-Ratiopharm-Chef Claudio Albrecht die Führung bei Stada – vorerst. Bain und Cinven erklären, dass Albrecht „zu gegebener Zeit“ in eine „nicht-geschäftsführende Position im Stada-Konzern wechseln“ solle, worunter der Aufsichtsrat zu verstehen sein dürfte.

Auf Stada dürfte Albrecht – zunächst als Vorstandschef, später dann im Aufsichtsrat – wie ein Aufputschmittel wirken. Der Österreicher und begeisterte Skifahrer bringt drei Jahrzehnte Erfahrung in der Generikabranche und beeindruckende Leistungsnachweise mit. Erstmals war in der WirtschaftsWoche bereits im August 2016 zu lesen, dass Albrecht ein Kandidat für den Stada-Chefposten ist.

Beim jüngst von Finanzinvestoren übernommenen Arzneimittelhersteller Stada bahnt sich der vierte Wechsel an der Führungsspitze innerhalb gut eines Jahres an.

In Deutschland ist Albrecht vor allem noch aus seiner Zeit als Ratiopharm-Chef zu Beginn des Jahrtausends in Erinnerung. Der aufstrebende Manager verdoppelte dort den Umsatz und machte Ratiopharm zu einem international anerkannten Unternehmen, musste allerdings nach Differenzen mit den Familieneigentümern gehen. Später sanierte er im Auftrag der Deutschen Bank den isländischen Generika-Hersteller Actavis und verkaufte ihn schließlich an den US-Konzern Watson. Danach startete Albrecht eine Karriere als Berater, erweiterte sein Netzwerk und ging bei etlichen Generika-Herstellern ein und aus.

Seine Kompetenz ist groß, die Erwartungen allerdings auch: Albrecht und sein möglicher Nachfolger sollen Stada kräftig durchschütteln, für mehr Effizienz in Einkauf und Produktion sorgen, die Internationalisierung vorantreiben, mehr Markenprodukte ins Portfolio bringen. Auch Zukäufe stehen in einigen Jahren auf dem Programm. Schließlich soll Stada in die Riege der fünf größten Generika-Hersteller der Welt einziehen, in einer Reihe mit Branchengrößen wie Teva (Israel) und Sandoz (Schweiz). Derzeit reicht es für Stada mit einem Jahresumsatz von gut zwei Milliarden Euro noch nicht mal zu den Top Ten. Bislang hat Albrecht seine Arbeitgeber noch nie enttäuscht.