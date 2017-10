Der VDMA feiert am kommenden Montag (16. Oktober) mit einem Festakt in Berlin sein 125-jähriges Bestehen. Als sich im Jahr 1892 deutsche Maschinenbauer in einem Verband zusammenschlossen, ging es um Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie um Preise für Bergwerks- und Hüttenmaschinen.

Die konjunkturabhängige Branche, die 2016 einen Umsatz von 215 Milliarden Euro erwirtschaftete, hat in den vergangenen Jahren allerdings an Schwung verloren. Die Gesamtproduktion stagnierte mehr oder weniger fünf Jahre in Folge. Die schwächelnde Weltwirtschaft und politische Unsicherheiten belasteten die Geschäfte der rund 6400 Unternehmen mit insgesamt mehr als einer Million Beschäftigten.

Das Beratungsunternehmen PwC sieht bei den Maschinenbauern selbst allerdings Nachholbedarf bei der Digitalisierung der Produktion. Lediglich 26 Prozent von 100 befragten Führungskräften der Branche würden den Digitalisierungsgrad in diesem Bereich aktuell als hoch bis sehr hoch einschätzen. „Manche hochspezialisierten Unternehmen stellen nur wenige Maschinen im Monat her, die zwar in die Industrie-4.0-Welt ihrer Kunden passen oder diese erst ermöglichen. Um diese Maschinen herzustellen braucht es aber keine eigene vernetzte Fertigung“, argumentiert dagegen Brodtmann.

International verschieben sich die Gewichte: Zwar stehen Maschinen „Made in Germany“ mit einem Anteil von zuletzt 15,4 Prozent an der Weltmaschinenausfuhr weiterhin an der Spitze. Doch die Konkurrenz aus China hat nicht nur die US-Produzenten überholt, sie rückt immer näher - 2015 lag der Anteil der Hersteller aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bei 13,3 Prozent.

Stefan Bley, Partner beim Beratungsunternehmen EY, bescheinigt Maschinen „Made in Germany“ international einen guten Ruf. „Sie sind eindeutig im Premiumbereich anzusiedeln und entsprechend teuer im Vergleich zur Konkurrenz beispielsweise aus China“, sagte er jüngst. Der hohe Preis lasse sich aber nur dann weiter am Markt durchsetzen, wenn die Unternehmen innovativ seien und technologisch vorangingen. „Umso gefährlicher ist es, wenn manche Maschinenbauer nötige Investitionen in die Digitalisierung verpassen, weil ihnen das Geld oder das Personal fehlt“.

Zugleich gingen chinesische Unternehmen in Deutschland auf Einkaufstour. So schluckte beispielsweise der Mischkonzern Midea den Augsburger Roboter-Hersteller Kuka. Eine Übernahmewelle durch ausländische Investoren erwartet Brodtmann jedoch nicht. Davor schütze vor allem die mittelständische Struktur der Branche mit ihren weitgehend unbekannten Marktführern, die oft in Familienhand seien. „Diese Hidden Champions machen aus Sicht der Investoren ein zu kleinteiliges Geschäft, das passt nicht in deren Umsatz- und Renditevorstellungen.“