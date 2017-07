HamburgDer Aufsichtsrat von Volkswagen hat sich am Mittwoch vom Vorstand über den Stand zu den möglichen Kartellvorwürfen informieren lassen. Zu Details der Beratungen hinter verschlossenen Türen äußerte sich der Wolfsburger Konzern nicht. Volkswagen arbeite kooperativ und vertrauensvoll mit den Behörden zusammen, hieß es lediglich. Grundsätzlich gelte, dass es in vielen Fällen erforderlich und nicht zu beanstanden sei, bei neuen Technologien deren Machbarkeit und Standardisierung zu erörtern, teilte Volkswagen mit. Es sei weltweit üblich, dass sich Autohersteller zu technischen Fragen austauschten, um so die Innovationsgeschwindigkeit und -qualität zu steigern.