MünchenKnorr-Bremse will nach der geplanten Übernahme des schwedischen Lkw-Bremsspezialisten Haldex weiter zukaufen und so für zusätzlichen Milliardenumsatz sorgen. "Wir sind noch nicht fertig mit dem Aus- und Umbau des Unternehmens", sagte Vorstandschef Klaus Deller am Montag im Reuters-Interview. Weitere Akquisitionen in der Größenordnung wie Haldex - also rund 500 Millionen Euro - könne es geben. Welche Firmen er dabei im Visier hat, wollte Deller nicht sagen. Die größten Wachstumschancen sieht der Knorr-Bremse-Chef im Wandel hin zu automatisiertem und vernetztem Fahren, regional betrachtet in Asien.

2016 hatte der Münchner Zulieferer sieben Übernahmen angeschoben und zum größten Teil abgeschlossen. "Allein die Akquisitionen eröffnen uns ein zusätzliches Umsatzpotenzial von rund einer Milliarde Euro", sagte der Knorr-Bremse-Chef auf einer Pressekonferenz. "Wir werden noch mindestens eine Milliarde zu akquirieren haben, wenn wir das Wachstumstempo halten wollen." 2016 habe Knorr-Bremse "einen kleinen Rücksetzer" erlebt, was aber in der zyklischen Industrie nicht ungewöhnlich sei. Der Umsatz schrumpfte im vergangenen Jahr um fast sechs Prozent auf 5,49 Milliarden Euro, weil der Markt für Schienenfahrzeuge in China sowie das Nutzfahrzeuggeschäft in Nordamerika nachgaben. Der Jahresüberschuss sackte um fast 100 Millionen Euro ab auf 550 Millionen Euro.