BerlinBayer treibt den Ausstieg aus seiner früheren Kunststoffsparte Covestro voran. Der Leverkusener Chemiekonzern kündigte am Dienstag an, Großinvestoren Covestro-Anteile mit Hilfe eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens anzubieten. Vorgesehen ist demnach ein Volumen von einer Milliarde Euro. Darüber hinaus würden Schuldverschreibungen im Volumen von ebenfalls einer Milliarde Euro offeriert, welche in Covestro-Aktien umgetauscht werden könnten.