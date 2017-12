BrüsselDeutschland und Frankreich haben sich nach der Ankündigung von Personalveränderungen an der Airbus-Spitze zum traditionellen Gleichgewicht der Länder in der Führungsebene des Luftfahrtkonzerns bekannt. „Ich denke, dass dann Airbus natürlich seine Zukunftsentscheidungen fällen wird, da gibt es auch historische Regeln“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Brüssel auf die Frage, welche Nationalität der nächste Airbus-Chef haben sollte. „Auf jeden Fall wird jedes Land an einer wichtigen Position vertreten sein. So viel kann ich heute schon voraussagen.“

Auch Macron versicherte, darauf zu achten, dass das Gleichgewicht der verschiedenen Nationen respektiert werden solle. Er versprach zudem Wachsamkeit, damit bei Airbus eine „vorbildliche Unternehmensführung“ beachtet wird – das Unternehmen wird derzeit von Korruptionsermittlungen erschüttert. Macron sagte, er erwarte vom Verwaltungsrat Klarstellungen, was das Management und die Funktionsweise angeht. „Sehr anspruchsvoll zu sein, bedeutet aber nicht, sich auf politischer Ebene einzumischen oder wieder ein Faktor in der alltäglichen Steuerung des Unternehmens zu werden.“